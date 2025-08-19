В Норильске восьмилетний мальчик отравил четырёхлетнего брата во время игры
В Норильске произошёл трагический инцидент, в результате которого четырёхлетний мальчик был госпитализирован с отравлением. Об этом пишет Telegram-канал «Kras Mash».
По предварительным данным, его восьмилетний брат, играя, смешал различные бытовые химикаты, чтобы наблюдать за реакцией, и оставил полученную смесь без присмотра. Младший брат нашёл и выпил опасное вещество. Семья, в которой проживали дети, не находилась под надзором правоохранительных органов. В день происшествия за мальчиками присматривала родственница. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств случившегося. Пострадавший малыш находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
