Россиянин сжёг подаренный экс-возлюбленной MINI Cooper после её отказа мириться
В Фокинском районе Брянска мужчина поджёг автомобиль MINI Cooper, который ранее подарил бывшей девушке. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Брянской области, причиной стал отказ женщины возобновлять отношения.
Инцидент произошёл в августе 2025 года. После ссоры фигурант облил иномарку алкогольным напитком и поджёг. В результате огонь полностью уничтожил MINI Cooper и припаркованный рядом ВАЗ-21104.
Кроме того, возникший пожар повредил ещё один автомобиль — ВАЗ-21093. В суде мужчина признал вину и полностью возместил ущерб владельцам машин. Фокинский районный суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
