В России с начала года зарегистрировали не менее 17 нападений медведей на людей
С начала года в России медведи напали на людей как минимум 17 раз, в шести случаях пострадавшие погибли. Число встреч с хищниками заметно выросло летом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
7 июня медведь атаковал мужчину на автобусной остановке в Хабаровском крае. Тот успел забраться на металлическую опору теплотрассы, после чего зверь ушел. Через два дня на Сахалине хищник напал на рыбака возле моста. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.
Еще один смертельный случай произошел в Хабаровском крае. Двое мужчин встретили у реки медвежат, после чего на них бросилась медведица. Один из друзей погиб. 15 июня на Камчатке бурый медведь убил рыбака. Специалисты позднее ликвидировали зверя.
20 июня нападения произошли в Томской области и Хабаровском крае. В одном из эпизодов погиб мужчина. В другом женщина с 12-летним сыном собирали землянику и сумели скрыться от хищника.
1 июля медведь вышел к дороге возле КАД в Ленинградской области и напал на велосипедиста с супругой. Зверь травмировал мужчине ногу, однако пара уехала. 15 июля хищник смертельно ранил 62-летнего жителя Магаданской области.
В конце июля медведица Душка напала на сотрудницу уссурийского парка «Дора» во время кормления и откусила ей часть руки. В августе житель Свердловской области отбился от медведицы с тремя медвежатами, громко крича и ругаясь.
Еще один рыбак встретил зверя в Кузбассе. Мужчина ударил медведицу в нос, получил травмы и смог уйти в лес. Позднее его эвакуировали вертолетом. На Алтае хищник ночью вытащил 29-летнюю туристку из палатки, унес в лес и растерзал.
Нападения с начала года фиксировали в Красноярском крае, Башкирии и Томской области. В Красноярском крае истощенная медведица бросилась на семью с ребенком на рыбацкой стоянке. В Башкирии зверь укусил 30-летнего сноубордиста за ногу, а в Томской области погиб охотник.
При встрече с медведем главное — не паниковать и не бежать: это может спровоцировать преследование. Не поворачивайтесь к зверю спиной, не смотрите ему прямо в глаза и не делайте резких движений. Спокойно и медленно отходите назад или в сторону, разговаривая ровным голосом. Если медведь не проявляет агрессии, дайте ему возможность уйти. Детей нужно сразу взять на руки или держать рядом: нельзя позволять им кричать и убегать.
Если хищник приближается, постарайтесь казаться больше: поднимите руки, расправьте куртку, встаньте рядом с другими людьми. Можно шуметь — говорить громче, стучать предметами, использовать свисток. Но нельзя бросать в медведя вещи, подходить к медвежатам или пытаться снять животное на видео. Если атака кажется оборонительной — например, вы случайно оказались близко к медвежатам или добыче, — можно лечь лицом вниз, прикрыть шею и голову руками, раздвинув ноги, чтобы вас было сложнее перевернуть.
Электрошокер против медведя почти бесполезен: для его применения нужно подпустить животное вплотную, а разряд может не остановить крупного хищника. Обычный баллончик также ненадежен — его дальность мала, а ветер способен направить аэрозоль в человека. Наиболее эффективным средством считается специальный медвежий перцовый спрей с большой дальностью и объемом, применять его нужно при активном сближении зверя, направляя облако перед мордой. Однако даже он не дает полной гарантии, поэтому лучшая защита — заранее шуметь на маршруте, не оставлять еду и отходы, избегать густых зарослей и мест, где могут быть медвежата.
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