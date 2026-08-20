В России с начала года зарегистрировали не менее 17 нападений медведей на людей

20 августа 2026, 08:54

Фото: iStock/Warren A Metcalf

С начала года в России медведи напали на людей как минимум 17 раз, в шести случаях пострадавшие погибли. Число встреч с хищниками заметно выросло летом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.