В США мать позволяла насиловать своих дочерей в обмен на деньги и наркотики

20 августа 2026, 04:17

Фото: iStock/fizkes

В Южной Каролине 27‑летнюю Хелену Николь Хойл из города Бонно обвиняют в в торговле детьми и пренебрежении родительскими обязанностями. Как сообщает газета Post and Courier, женщина позволяла неизвестным мужчинам совершать сексуальное насилие над своими дочерьми (девочкам 4 и 7 лет) в обмен на деньги и наркотики.