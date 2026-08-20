В США мать позволяла насиловать своих дочерей в обмен на деньги и наркотики
В Южной Каролине 27‑летнюю Хелену Николь Хойл из города Бонно обвиняют в в торговле детьми и пренебрежении родительскими обязанностями. Как сообщает газета Post and Courier, женщина позволяла неизвестным мужчинам совершать сексуальное насилие над своими дочерьми (девочкам 4 и 7 лет) в обмен на деньги и наркотики.
По данным следствия, в одном из эпизодов Хойл находилась в комнате вместе с ребёнком: она сидела на полу и просматривала TikTok, пока над её дочерью надругались. Следователи из офиса шерифа округа Беркли опираются в том числе на показания самих девочек. Дети рассказали правоохранителям, что неоднократно становились жертвами сексуального насилия со стороны разных мужчин.
При этом мать не раскрыла, какой доход получала от этих преступлений и какие именно запрещённые вещества ей передавали. Кроме того, девочки сообщили о крайне тяжёлых бытовых условиях: в доме отсутствует водопровод, из‑за чего они не могли нормально мыться и чистить зубы. В качестве туалета детям приходилось использовать ведро.
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