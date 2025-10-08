Мошенники вынудили пенсионерку из Талдома продать автомобиль и отдать им деньги
Телефонные мошенники обманули 66-ленюю жительницу Талдомского округа и выманили у неё более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала пенсионерке поступил звонок якобы из службы доставки. Звонивший сказал назвать ему код из смс-сообщения, прослушал его и бросил трубку.
«Затем женщине начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Роскомнадзора. Они убедили её, что с помощью названного кода злоумышленники могут завладеть её собственностью, в том числе — автомобилем, поэтому машину нужно срочно продать. Собеседники сами предоставили женщине контакты скупщиков автомобилей», — говорится в сообщении.Женщина связалась с рекомендованными скупщиками, продала машину, а деньги перевела на счёт, указанный мошенниками. Общая сумма ущерба составила 565 тысяч рублей.
Полицейские сумели задержать одного из участников мошеннической схемы — он переводил деньги пострадавшей на счета своих кураторов, при этом оставляя себе процент за работу.
Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.