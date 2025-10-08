Достижения.рф

Стало известно, кто устроил ДТП с люксовыми авто в центре Екатеринбурга

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В центре Екатеринбурга столкнулись Lamborghini и Mercedes. Об этом сообщает местное издание e1.ru.



Авария произошла на пересечении улиц 8 Марта и Бориса Ельцина. За рулем итальянского спорткара находилась 35-летняя Екатерина Шишкина — жена владельца элитного автопарка Артема Шишкина. Предварительно, она не уступила дорогу немецкому внедорожнику при проезде перекрестка.

Стоит отметить, что это второе ДТП с участием супружеской пары за последний месяц. В сентябре этого года Артем Шишкин попал в аварию на желтом Ferrari на Пермском тракте. Он так разогнался, что не справился с управлением и влетел в ограждение. Известно, что мужчина вместе с друзьями возвращался домой с гонок.

Лидия Пономарева

