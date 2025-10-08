Стало известно, кто устроил ДТП с люксовыми авто в центре Екатеринбурга

08 октября 2025, 15:19

Жена бизнесмена Шишкина устроила ДТП с Lamborghini и Mercedes в Екатеринбурге

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В центре Екатеринбурга столкнулись Lamborghini и Mercedes. Об этом сообщает местное издание e1.ru.