Соседи убитого в Петербурге архитектора указали на слежку преступника

08 октября 2025, 16:09

Соседи убитого архитектора Супоницкого: преступник поселился в хостеле для слежки

Фото: iStock/artoleshko

Соседи убитого архитектора Андрея Супоницкого считают, что подозреваемый в расправе мог снять комнату в соседнем хостеле, чтобы выслеживать свою жертву. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости с места событий.





По предварительным данным следствия, утром в доме на Кременчугской улице 70-летний Супоницкий вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил соседа, который из карабина застрелил мужчину, после чего спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой. До этого он устроил поджог в своей квартире. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью.





«Окна хостела, где снимал квартиру убийца, выходят во внутренний двор – туда же, куда и у Супоницких. Можно многое разглядеть, в том числе и понять, когда люди выходят из квартиры, а когда заходят», – рассказала живущая в доме пара.