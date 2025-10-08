Соседи убитого в Петербурге архитектора указали на слежку преступника
Соседи убитого архитектора Андрея Супоницкого считают, что подозреваемый в расправе мог снять комнату в соседнем хостеле, чтобы выслеживать свою жертву. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости с места событий.
По предварительным данным следствия, утром в доме на Кременчугской улице 70-летний Супоницкий вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил соседа, который из карабина застрелил мужчину, после чего спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой. До этого он устроил поджог в своей квартире. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью.
«Окна хостела, где снимал квартиру убийца, выходят во внутренний двор – туда же, куда и у Супоницких. Можно многое разглядеть, в том числе и понять, когда люди выходят из квартиры, а когда заходят», – рассказала живущая в доме пара.На видеозаписях с места происшествия виден внутренний двор, обстановка сейчас спокойная. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний SUART, которая занимается проектированием различных объектов городской среды, сообщается на сайте компании. В числе её проектов — вестибюль станции метро «Горьковская» в футуристичном стиле, многофункциональный музейный центр в Петербурге и Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону.