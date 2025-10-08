В Краснотурьинске школьницы поставили на колени и избили сверстницу

08 октября 2025, 16:48

Фото: iStock/mrohana

В Краснотурьинске Свердловской области проводится проверка после появления в сети видео, на котором группа девятиклассниц поставила на колени и избила сверстницу. По предварительной информации, инцидент произошёл в конце августа у заброшенного здания.