В Краснотурьинске школьницы поставили на колени и избили сверстницу
В Краснотурьинске Свердловской области проводится проверка после появления в сети видео, на котором группа девятиклассниц поставила на колени и избила сверстницу. По предварительной информации, инцидент произошёл в конце августа у заброшенного здания.
Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, ученицы 24-й школы окружили бывшую одноклассницу, поставили её на колени и потребовали извинений. При этом девушки по очереди наносили удары руками и ногами. Видеозапись с издевательствами появилась в местных чатах только сейчас и вызвала широкий общественный резонанс.
Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Ведомство даст оценку действиям несовершеннолетних и проверит, как школа исполняет свои обязанности по воспитательной работе и обеспечению безопасности учеников.
