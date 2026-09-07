На Камчатке школьник проглотил иглу от циркуля на уроке

07 сентября 2026, 07:10

В Петропавловске-Камчатском школьник проглотил иглу от циркуля во время занятий

Фото: iStock/Cameravit

На Камчатке подросток проглотил иглу от циркуля во время урока, по факту случившегося организовали доследственную проверку. Об этом сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.