На Камчатке школьник проглотил иглу от циркуля на уроке
На Камчатке подросток проглотил иглу от циркуля во время урока, по факту случившегося организовали доследственную проверку. Об этом сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.
Правоохранительные органы узнали об инциденте во время мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. По предварительным сведениям, пострадал ученик одной из школ в Петропавловске-Камчатском. В настоящее время он проходит обследование в больнице.
Следователи организовали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Подмосковье во время проведения военно-исторической реконструкции пострадал один из участников мероприятия. Инцидент случился из-за повредившегося макета исторического оружия — пищали.
Читайте также: