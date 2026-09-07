В Приангарье раненый медведь набросился на охотника и ранил его

07 сентября 2026, 06:54

В Иркутской области раненый медведь набросился на охотника, который выслеживал его

Фото: iStock/JMrocek

В Братске Иркутской области раненый бурый медведь атаковал охотника, который поджидал его в засаде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Александра Дубровина.





Этим летом Сибирь столкнулась с целой серией конфликтов человека с медведями. На Алтае медведь утащил из палатки и убил 29-летнюю туристку, в Тайшетском округе из-за огромного хищника пострадали двое мужчин, а в Кемеровской области — рыбак. Более того, в начале сентября в Енисейском округе обнаружили тела двух пожилых женщин, которых задрал дикий зверь — ранее жертвы ушли в лес за грибами и не вернулись.





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«Несколько дней охотники выслеживали медведя, который повадился ходить к храму Всех Святых в земле Российской просиявших и спускаться до улицы Муханова. Они устраивали ночные засады, прочесывали лес. Когда зверя наконец обнаружили, случилось непредвиденное», — объяснил Дубровин.