Отморозок из Биробиджана задушил и расчленил гостью, а останки тела разнёс по улицам

07 сентября 2026, 05:16

В Биробиджане мужчина убил и расчленил женщину, спрятав части тела по всему городу

Фото: iStock/rootstocks

В Биробиджане мужчина убил женщину, расчленил её тело и спрятал фрагменты в разных местах города. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.