Отморозок из Биробиджана задушил и расчленил гостью, а останки тела разнёс по улицам
В Биробиджане мужчина убил женщину, расчленил её тело и спрятал фрагменты в разных местах города. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, 33-летний местный житель познакомился с 47-летней жертвой и пригласил её к себе на ночь. Во время совместных посиделок с едой и напитками между парой вспыхнула ссора, и хозяин квартиры задушил гостью. После этого он изрубил тело погибшей и разнёс останки по нескольким точкам Биробиджана.
Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Выяснилось, что у него уже была судимость за кражу. По факту случившегося возбудили уголовное дело, в ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.
Ранее «Радио 1» передавало, что муниципалитет турецкой Антальи намерен запросить у пятизвёздочного отеля сведения об инциденте с российской туристкой, которая могла пострадать, получив порезы во время отдыха. Подробности читайте здесь.
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