В Калининграде школьницы гуляли по озеру и провалились под лед
В парке «Макса Ашмана» в Калининграде две девочки провалились под лед во время прогулки с собаками. Благодаря прохожим трагедии удалось избежать.
По информации регионального МЧС, все случилось, когда школьницы решили пройтись по замерзшему озеру вместе со своими питомцами. Лед не выдержал, и дети оказались в холодной воде.
К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие. Очевидцы оперативно пришли на помощь и вытащили девочек на сушу. Вскоре на место прибыли спасатели и доставили детей домой после осмотра.
Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Благодаря быстрой реакции свидетелей ситуация не привела к трагическим последствиям, подчеркнули в МЧС.
