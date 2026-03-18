Четыре человека пострадали в результате аварии в Иркутской области
В Нижнеудинском районе Иркутской области произошла авария, в которой пострадали четыре человека, включая младенца. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По предварительной информации, виновником ДТП стал 23‑летний водитель автомобиля Toyota Vitz. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Rio.
Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир второй иномарки, а также два человека, находившихся в салоне Toyota, в том числе 11-месячный младенец.
Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние пациентов и оказывают им необходимую помощь.
