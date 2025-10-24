People: В США шальная пуля убила 14-летнего подростка
В американском Сент-Луисе 14-летний подросток погиб от шальной пули, которая влетела в окно его дома. Об этом сообщает издание People.
Инцидент произошёл 8 октября. Школьник Д’Увон Морган играл в приставку в своей спальне, когда на улице началась перестрелка. Две пули пробили окно, одна из которых смертельно ранила подростка. Полицейские попытались оказать первую помощь, но спасти ребёнка не удалось.
По словам матери погибшего, стрельбу устроили несколько подростков, которые затем скрылись. Их личности устанавливают. Родственники Моргана заявили, что намерены добиться справедливости и призвали наказать виновных.
