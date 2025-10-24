В Ленобласти пьяный отец во сне задушил четырёхмесячную дочку
В Ленобласти произошла трагедия – 31-летний местный житель по неосторожности задушил свою четырёхмесячную дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, мужчина по имени Сергей Р. вместе со своей супругой Олесей Г. распивал алкоголь. После застолья он лёг спать на кровать, где находился ребёнок. Во сне отец случайно навалился рукой на малышку, перекрыв ей дыхание. Девочка скончалась на месте.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
