Мошенники забрали у пенсионера из Химок около 4 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Почти 4 миллиона рублей потерял 76-летний житель Химок из-за мошенников, полицейские задержали молодого человека, исполнявшего роль курьера в преступной схеме, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Он рассказал, что аферисты пытаются перевести деньги со счёта пенсионера на помощь Украине, однако средства удалось заморозить. Но чтобы полностью их обезопасить, счёт необходимо обналичить и передать всю сумму курьеру», — говорится в сообщении.Пенсионер так и сделал, но потом понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Полицейские сумели задержать 20-летнего жителя Московской области, приезжавшего за деньгами. У него в телефоне они обнаружили пошаговую инструкцию от «работодателей».
Задержанный рассказал, что нашёл эту работу через интернет. В его обязанности входило забирать деньги по указанным нанимателем адресам и переводить их на цифровой кошелёк в криптовалюте, оставляя себе процент от суммы.
Полицейские ищут других участников мошеннической схемы, а также выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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