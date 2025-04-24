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Полицейские обнаружили расчлененные останки пожилой женщины в доме ее сына

В США останки расчлененной женщины нашли в 14 мусорных пакетах в ее доме
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

В штате Коннектикут, США, полицейские нашли останки 70-летней Тины Ллойд во время осмотра ее дома. Об этом сообщает NBC News.
Сигнал о возможной беде поступил от старшего сына жертвы, Теодора Ллойд, который заявил, что давно не видел мать и беспокоится о ее состоянии. Прибыв на место, правоохранители обнаружили следы неудавшегося поджога и 14 мусорных пакетов, в которых находились расчлененные останки женщины.

Теодор Ллойд был немедленно задержан и стал главным подозреваемым в деле. По предварительным данным, он расправился с матерью и затем пытался скрыть следы преступления с помощью огня. Экспертиза показала, что Тины Ллойд не стало примерно два месяца назад.

В доме также были найдены различные режущие инструменты, включая электрическую бензопилу. Расследование продолжается, полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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#полиция
#убийство
#мать
#расследование
Украинские сайты по поиску работы публикуют вакансии для телефонных мошенников
24 апреля 2025, 07:17

Фото: iStock/Diy13

На украинских сайтах по поиску работы размещаются объявления о вакансиях в колл-центрах, которые фактически предназначены для телефонных мошенников. Об этом пишет РИА Новости.
Объявления содержат необычные условия и требования, отличающиеся от стандартных вакансий. Одним из ключевых требований является хорошее знание русского языка. Соискателям предлагается совершать звонки по «клиентской базе» с использованием заранее подготовленного текста, что минимизирует необходимость в опыте работы.

Хотя опыт не является обязательным, от кандидатов ожидается наличие «желания зарабатывать». В среднем, зарплата составляет от 1 тысячи долларов в месяц, а также предусмотрены дополнительные проценты от продаж. Некоторые работодатели даже предлагают бесплатное проживание для своих сотрудников.

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#зарплата
#мошенники
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Избитого сверстниками в московской школе ученика прооперировали
23 апреля 2025, 22:55

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

Подросток, которого жестоко избили в московской школе № 2120, успешно перенес операцию и начинает поправляться. Об этом сообщила в Телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
«Была в больнице у пострадавшего в результате избиения ученика школы № 2120. Сегодня ему сделали операцию. Все прошло успешно. Держится он мужественно, и видно — парень сильный. Идет на поправку», — обратила внимание Ольга Ярославская.

Со слов уполномоченного по правам ребенка в Москве, она спросила у мальчика, по какой причине он молчал, ведь это уже был не первый инцидент. Оказывается, восьмиклассник полагал, что справится самостоятельно.

«Только друзья знали. И тогда я спросила: «Почему они не заступились?». Он не ответил. Просто пожал плечами», — добавила омбудсмен.

Ярославская сообщила, что они с пострадавшим учеником собираются записать подкаст о том, что делать, если ребенка травят в школе.

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В Афганистане медведь нанес смертельные раны двум возвращавшимся домой охотникам

Под Пермью приёмные родители ограбили дочь после её совершеннолетия

ТАСС: практически 240 человек пострадали из-за землетрясения в Стамбуле
#операция
#ребёнок
#избиение
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В Афганистане медведь нанес смертельные раны двум возвращавшимся домой охотникам
Amu TV: в Афганистане медведь растерзал двух охотников
23 апреля 2025, 22:34

Фото: iStock/ JNevitt

В афганской провинции Нуристан зафиксировали инцидент с нападением медведя на двух местных жителей, сообщил Amu TV.
Во вторник, 22 апреля, Вали Мохаммад и Хассан Хан из селения Кунда-Дара пошли в горы собирать лекарственные растения и охотиться на мелкую дичь. Уточнялось, что на обратном пути мужчины встретили медведя..

По информации источника, хищник атаковал мужчин и нанес им смертельные раны.

«Этот инцидент подчеркивает постоянную опасность, с которой сталкиваются сельские жители в горных районах Афганистана, где встречи с дикими животными иногда заканчиваются смертельным исходом», — подчеркнул источник.

Официальные структуры еще не прокомментировали инцидент и не сообщили, будут ли приняты какие-либо меры в ответ.

Ранее сообщалось, что практически 240 граждан Турции получили травмы во время землетрясения в районе Стамбула и его окрестностей в среду.

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#медведи
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Под Пермью приёмные родители ограбили дочь после её совершеннолетия
Под Пермью приёмные родители ограбили дочь на 169 тыс. рублей после 18-летия
23 апреля 2025, 21:57

Фото: iStock/blinow61

В Кунгуре осудят пару приёмных родителей, которые ограбили дочь, дождавшись её совершеннолетия. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные Главного управления МВД России по Пермскому краю.
Отмечается, что мужчина и женщина обвиняются по статье Уголовного кодекса о грабеже.

По версии следствия, до своего 18-летия в их семье проживала приёмная дочь, которая по достижению совершеннолетия сняла деньги, начисленные ей в качестве элементов. Приёмные родители, узнав об этом, организовали встречу с девушкой под надуманным предлогом.

Поздно вечером мать вызвалась проводить дочь до дома, но на ближайшем перекрёстке их ждал её муж. Мужчина набросился на женщин, толкнул их и похитил из куртки дочери 169 тысяч рублей.

После этого деньгами распорядилась приёмная мать.

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ТАСС: практически 240 человек пострадали из-за землетрясения в Стамбуле
23 апреля 2025, 21:39

Фото: iStock/ allanswart

Практически 240 граждан Турции получили травмы во время землетрясения в районе Стамбула и его окрестностей в среду. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Кемаль Мемишоглу.
«В общей сложности 236 наших граждан получили травмы после землетрясения <...> Из них 173 непосредственно в Стамбуле», — обратил внимание Кемаль Мемишоглу.

Со слов главы Минздрава Турции, большинство людей пострадали лишь из-за того, что в панике выпрыгивали из домов, пытаясь спастись.

Министр подчеркнул, что многим гражданам Турции не понадобилось ехать в больницу, поскольку помощь им оказали на месте.

Напомним, 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Первые толчки начались в 12:50 (совпадает с московским). По данным генконсульства РФ в Стамбуле, землетрясение случилось в Мраморном море на глубине 6,9 км.

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