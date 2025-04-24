Полицейские обнаружили расчлененные останки пожилой женщины в доме ее сына

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В штате Коннектикут, США, полицейские нашли останки 70-летней Тины Ллойд во время осмотра ее дома. Об этом сообщает NBC News.
Сигнал о возможной беде поступил от старшего сына жертвы, Теодора Ллойд, который заявил, что давно не видел мать и беспокоится о ее состоянии. Прибыв на место, правоохранители обнаружили следы неудавшегося поджога и 14 мусорных пакетов, в которых находились расчлененные останки женщины.
Теодор Ллойд был немедленно задержан и стал главным подозреваемым в деле. По предварительным данным, он расправился с матерью и затем пытался скрыть следы преступления с помощью огня. Экспертиза показала, что Тины Ллойд не стало примерно два месяца назад.
В доме также были найдены различные режущие инструменты, включая электрическую бензопилу. Расследование продолжается, полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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Теодор Ллойд был немедленно задержан и стал главным подозреваемым в деле. По предварительным данным, он расправился с матерью и затем пытался скрыть следы преступления с помощью огня. Экспертиза показала, что Тины Ллойд не стало примерно два месяца назад.
В доме также были найдены различные режущие инструменты, включая электрическую бензопилу. Расследование продолжается, полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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Дарья Осипова