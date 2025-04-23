Избитого сверстниками в московской школе ученика прооперировали

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Подросток, которого жестоко избили в московской школе № 2120, успешно перенес операцию и начинает поправляться. Об этом сообщила в Телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
«Была в больнице у пострадавшего в результате избиения ученика школы № 2120. Сегодня ему сделали операцию. Все прошло успешно. Держится он мужественно, и видно — парень сильный. Идет на поправку», — обратила внимание Ольга Ярославская.
Со слов уполномоченного по правам ребенка в Москве, она спросила у мальчика, по какой причине он молчал, ведь это уже был не первый инцидент. Оказывается, восьмиклассник полагал, что справится самостоятельно.
«Только друзья знали. И тогда я спросила: «Почему они не заступились?». Он не ответил. Просто пожал плечами», — добавила омбудсмен.
Ярославская сообщила, что они с пострадавшим учеником собираются записать подкаст о том, что делать, если ребенка травят в школе.
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Ольга Енгалычева