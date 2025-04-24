Экс-полицейский на Камчатке получил 4,5 года колонии за пытки односельчан

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Усть-Камчатский районный суд приговорил бывшего оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД РФ «Усть-Камчатский» к 4,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом пишет РИА Новости.
Как установило следствие, в 2024 году он под угрозой физического насилия заставил одну из потерпевших написать заявление о продаже 10 патронов, что является уголовным преступлением.
Кроме того, полицейский дважды применял электрошокер к жителям поселка Козыревск, пытаясь получить информацию о возможных преступлениях. Один из пострадавших был ранее условно осужден, а у другого брат находился в федеральном розыске.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 286 УК РФ и назначил наказание с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года и специального звания «капитан полиции». Полицейский частично признал свою вину, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Кроме того, полицейский дважды применял электрошокер к жителям поселка Козыревск, пытаясь получить информацию о возможных преступлениях. Один из пострадавших был ранее условно осужден, а у другого брат находился в федеральном розыске.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 286 УК РФ и назначил наказание с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года и специального звания «капитан полиции». Полицейский частично признал свою вину, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Дарья Осипова