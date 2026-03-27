Мошенники забрали у пенсионерки из Королёва более миллиона рублей

27 марта 2026, 15:23

76-летняя жительница Королёва отдала телефонным мошенникам свыше миллиона рублей, чтобы не сесть в тюрьму за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала на домашний телефон пожилой женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей «Электросетей», сказала, что дом переводят на новую линию и попросила продиктовать номер мобильного. Затем разговор прервался, а после этого пенсионерке начали звонить якобы из военной прокураторы и рассказывать, что злоумышленники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и пытаются перевести деньги человеку, находящемуся в розыске за терроризм.





«Мошенники убедили пожилую женщину, что нужно снять со счёта все сбережения и передать их курьеру. Пенсионерка так и сделала: в одну коробку она положила 800 тысяч рублей, во вторую — 250 тысяч и отдала всё подъехавшим посыльным. А потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.