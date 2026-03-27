Школьник выпал из окна гостиницы в Москве перед олимпиадой по информатике
17-летний Даниэл Ш. трагически погиб, выпав из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово». Об этом пишут Telegram-каналы.
Юноша приехал в столицу для участия в олимпиаде по информатике, которая должна была пройти завтра. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее стало известно, что в подмосковных Химках загорелся цех по производству мебели, площадь пожара составила 960 квадратных метров.
До этого в чешском городе Пардубице пожар в промышленной зоне затронул склад компании LPP Holding, которая производит различное военное оборудование.
