В Подмосковье серийного душителя осудили на 22 года
Серийного душителя Юрия Филькина, грабившего по ночам пожилых женщин в Подмосковье, осудили на 22 года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Уточняется, что первые восемь лет злоумышленник проведет в тюрьме, оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы на год и шесть месяцев.
Согласно материалам дела, 61-летнему Филькину из Пензенской области инкриминируются преступления, совершенные с июля 2020 года по октябрь 2022 года. В этот период он проникал в чужие дома в городах: Домодедово, Воскресенск, Павловский Посад, Чехов, Раменское и Орехово-Зуево. Чтобы оставаться незамеченным, грабитель использовал балаклаву. В результате его действий две женщины погибли, а еще три пострадали. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 880 тысяч рублей.
Следствие установило, что преступник тщательно планировал свои действия. Чтобы избежать попадания на камеры видеонаблюдения, он оставлял автомобиль за чертой города. Во время обыска у Филькина обнаружили похищенные вещи пенсионерок, включая ювелирные украшения, документы и медали.
Преступник признан виновным в серии нападений, убийствах, разбое и кражах. Он полностью признал свою вину по всем эпизодам.
