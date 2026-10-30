Мошенники забрали у пенсионерки из Щёлкова сбережения по «домофонной схеме»
74-летняя жительница посёлка Загорянский округа Щёлково отдала телефонным мошенникам более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала пожилой женщине позвонил неизвестный, сказал, что в её подъезде меняют домофон, и попросил назвать код из СМС для заказа ключей. Затем разговор прервался.
«После этого пенсионерке начали звонить лжесотрудники Роскомнадзора. Они рассказали о взломе её аккаунта на портале «Госуслуги» и о том, что теперь от её имени могут перевести деньги ВСУ. Для того, чтобы сохранить средства и избежать уголовной ответственности, они велели женщине передать сбережения сотруднику «для обнуления», — говорится в сообщении.Отдав деньги, женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Полицейские задержали курьера мошенников. Он оказался 26-летним жителем Москвы. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.