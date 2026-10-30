В Кузбассе осудили пенсионерку за хищение 1,15 млн рублей у умершей сестры

30 октября 2026, 15:17

Фото: iStock/Ocskaymark

В Кемеровской области 68-летнюю женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно за хищение 1,15 млн рублей с банковского счёта умершей сестры. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.