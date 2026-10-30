В Кузбассе осудили пенсионерку за хищение 1,15 млн рублей у умершей сестры
В Кемеровской области 68-летнюю женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно за хищение 1,15 млн рублей с банковского счёта умершей сестры. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Как установил суд, преступление было совершено в период с 30 мая по 2 июня 2025 года, вскоре после смерти родственницы. Пенсионерка воспользовалась её банковской картой и сняла через банкоматы 1 млн 150 тысяч рублей. Всю сумму она получила за пять операций.
Во время судебного разбирательства женщина заявила, что действовала по просьбе сестры, которая якобы ещё при жизни разрешила ей воспользоваться деньгами. По словам обвиняемой, средства предназначались для организации похорон и благоустройства могил родственников.
Однако суд не согласился с этими доводами. После смерти владельца банковского счёта право распоряжаться его денежными средствами переходит к наследникам. В таком случае законным наследником являлся сын умершей, который разрешения на снятие денег не давал, отмечает издание Сiбдепо.
В итоге пенсионерку признали виновной в краже денежных средств с банковского счёта в особо крупном размере. При назначении наказания суд принял во внимание возраст женщины, состояние её здоровья, наличие инвалидности III группы, отсутствие судимостей в прошлом, а также частичное возмещение ущерба. К моменту вынесения приговора она вернула 750 тысяч рублей.
Суд назначил женщине два года лишения свободы условно. Оставшиеся 400 тысяч рублей постановили взыскать с неё в пользу сына умершей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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