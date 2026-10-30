Россиянка устроила пьяный дебош в поезде и попала больше чем на полмиллиона рублей

30 октября 2026, 15:21

В Нижнем Новгороде россиянку оштрафовали на 550 тыс. руб. за пьяный дебош

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

В Нижнем Новгороде суд вынес решение по делу о пьяном дебоше в поезде: местная жительница напала на проводницу и обязана выплатить 550 тысяч рублей. Об этом сообщили в транспортной полиции ПФО.