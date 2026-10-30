Россиянка устроила пьяный дебош в поезде и попала больше чем на полмиллиона рублей
В Нижнем Новгороде суд вынес решение по делу о пьяном дебоше в поезде: местная жительница напала на проводницу и обязана выплатить 550 тысяч рублей. Об этом сообщили в транспортной полиции ПФО.
Инцидент произошёл в январе в поезде, следовавшем из Чувашии в Москву. Пассажирка попросила проводницу продать ей пиво, однако получила отказ. В ответ женщина начала ругаться матом, вести себя агрессивно и набросилась на сотрудницу.
В ходе нападения дебоширка порвала форменную рубашку проводницы и поцарапала ей руку. На станции в Муроме пассажирку сняли с рейса. Из-за случившегося состав задержался на 25 минут.
Суд признал женщину виновной и назначил штраф. Сумма взыскания составила 550 тысяч рублей. Других подробностей не приводится.
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