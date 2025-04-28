Мошенники забрали у подмосковного пенсионера 1 млн руб. за «медобследование»

Аферисты выманили у 85-летнего жителя Ленинского городского округа миллион рублей, в качестве «наживки» мошенники использовали медицинское обследование, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру через мессенджер позвонила женщина, представилась сотрудницей поликлиники и предложила пройти медобследование. Для записи на него она сказала продиктовать пришедший на телефон СМС-код. Пенсионер так и сделал, а потом ему позвонила ещё одна женщина — якобы от соцорганизации. Она сказал, что код запрашивали мошенники, и теперь у них есть доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении.Затем пенсионеру поступил звонок от «сотрудников» ФСБ и Росфинмониторинга. Они рассказали, что злоумышленники пытаются перевести деньги со счёта пенсионера в пользу террористической организации. И чтобы избежать потери средств и уголовного преследования за поддержку терроризма пенсионер должен обналичить свои сбережения и передать их курьеру.
Пенсионер так и сделал, а потом понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Полицейским удалось задержать курьера. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Остальных участников афер разыскивают.
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