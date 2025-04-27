Велосипедист отправил в смертельный нокаут мужчину в Лобне

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В подмосковной Лобне молодой велосипедист стал виновником трагического случая, в результате которого 43-летний мужчина умер, сообщил Телеграм-канал Mash.
20-летний Илья катался на велосипеде неподалеку от жилых домов, когда к нему подошел 43-летний Василий и стал критиковать из-за его времяпрепровождения.
Во время словесной перепалки мужчина использовал бранные слова и облил молодого человека пивом. Тогда велосипедист ударил его, из-за чего Василий упал и ударился головой об асфальт.
Пострадавшего привезли в больницу, где ему провели операцию, но спасти мужчину не получилось — он умер. Сейчас эксперты занимаются установлением точной причины смерти.
Ранее сообщалось, что самолет Москва — Магас 27 апреля вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти одного из пассажиров на борту.
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Во время словесной перепалки мужчина использовал бранные слова и облил молодого человека пивом. Тогда велосипедист ударил его, из-за чего Василий упал и ударился головой об асфальт.
Пострадавшего привезли в больницу, где ему провели операцию, но спасти мужчину не получилось — он умер. Сейчас эксперты занимаются установлением точной причины смерти.
Ранее сообщалось, что самолет Москва — Магас 27 апреля вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти одного из пассажиров на борту.
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Ольга Енгалычева