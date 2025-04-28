Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере

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Посольство России в Канаде в воскресенье выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наезда автомобиля на толпу во время филиппинского фестиваля в Ванкувере. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии, добавив, что информация о возможном наличии российских граждан среди пострадавших уточняется.
Инцидент произошёл в районе Саут-Ванкувер, где проходил фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу. Автомобиль въехал в скопление людей, собравшихся на празднование. Расследование обстоятельств продолжается, посольство РФ поддерживает связь с канадскими службами для получения актуальных данных.
По последним данным местной полиции, число погибших достигло 11 человек. Водитель, задержанный на месте, ранее контактировал с правоохранительными органами и медиками из-за проблем с психическим здоровьем. Власти пока не рассматривают инцидент как теракт.
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По последним данным местной полиции, число погибших достигло 11 человек. Водитель, задержанный на месте, ранее контактировал с правоохранительными органами и медиками из-за проблем с психическим здоровьем. Власти пока не рассматривают инцидент как теракт.
«В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших... Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — передает РИА Новости информацию посольства РФ.Читайте также:
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Мария Моисеева