The Guardian: пропавшую на острове Кенгуру таксу спасли через 529 дней

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Миниатюрная такса по кличке Валери прожила полтора года на острове в Индийском океане, прежде чем ее смогли спасти, сообщила газета The Guardian.
Осенью 2023 года собака пропала на острове Кенгуру (Австралия), когда ее хозяева — Джорджия Гарднер и Джош Фишлок из Нового Южного Уэльса — проводили отпуск в районе Стокс-Бэй. Сразу после исчезновения питомца владельцы начали искать Валери, но ничего не вышло.
Порой таксу видели на острове, волонтеры пытались поймать ее с помощью ловушек и камер наблюдения, но все оказывалось безрезультатным. Только спустя 529 дней Валери попалась в установленную ловушку.
В настоящее время с собакой все прекрасно. В скором времени ее вернут хозяевам.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне молодой велосипедист стал виновником трагического случая, в результате которого 43-летний мужчина умер.
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Порой таксу видели на острове, волонтеры пытались поймать ее с помощью ловушек и камер наблюдения, но все оказывалось безрезультатным. Только спустя 529 дней Валери попалась в установленную ловушку.
В настоящее время с собакой все прекрасно. В скором времени ее вернут хозяевам.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне молодой велосипедист стал виновником трагического случая, в результате которого 43-летний мужчина умер.
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Ольга Енгалычева