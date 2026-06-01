Мошенники забрали у подростка из Пушкина более миллиона рублей

01 июня 2026, 16:27

оригинал Фото: istockphoto.com/Diy13

17-летний житель Пушкинского округа отдал телефонным мошенникам сейф с семейными сбережениями и драгоценностями, а также ключи от машины. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась с того, что юноше позвонили неизвестные и велели записаться в военкомат, а для этого — продиктовать код из поступившего СМС. После того, как он это сделал, начались звонки от лжесиловиков, которые убедили подростка, что его личными данными завладели злоумышленники, которые возьмут кредит от имени его родителей, а деньги переведут ВСУ.





«В результате мошенники заставили юношу передать домашний сейф и ключи от автомобиля присланному ими «доверенному лицу» — якобы для декларирования», — говорится в сообщении.