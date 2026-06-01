На автостанции в Махачкале мужчина зарезал брата из-за спора о наследстве
Конфликт из-за наследства на автостанции Махачкалы привёл к смерти мужчины от ножевого ранения. Подробности приводит пресс-служба республиканского Следкома.
Установлено, что подозреваемый 1972 года рождения приехал к брату, который работает водителем маршрутного такси, чтобы обсудить вопросы, связанные с имуществом. Разговор перерос в ссору, после чего визитёр нанёс родственнику ножевое ранение.
Инцидент произошёл в присутствии пассажиров. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Фигуранту инкриминируют убийство. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
В Петербурге до этого конфликтующие стороны устроили перестрелку на дороге. Они использовали травматическое оружие, с помощью которого пытались доказать свою правоту.
