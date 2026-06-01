Пенсионер поджёг тополиный пух и спалил 20 новых электромобилей на стоянке

01 июня 2026, 15:13

В Китае пенсионер поджёг тополиный пух и уничтожил 20 новых электромобилей

Фото: Istock/OLEKSANDR KOZACHOK

В китайском городе Далянь 74-летний мужчина решил поджечь тополиный пух, который скопился на тротуаре и ступенях, и уничтожил два десятка транспортных средств. ​Подробности приводит издание «Пэнпай».