Пенсионер поджёг тополиный пух и спалил 20 новых электромобилей на стоянке
В китайском городе Далянь 74-летний мужчина решил поджечь тополиный пух, который скопился на тротуаре и ступенях, и уничтожил два десятка транспортных средств. Подробности приводит издание «Пэнпай».
Пенсионер посчитал, что пух мешает ежедневным прогулкам, и использовал зажигалку. Сильный ветер быстро раздул пламя, и огонь перекинулся на парковку. В результате пожар уничтожил 20 электромобилей.
Машины стояли слишком близко друг к другу, поэтому пламя охватило их моментально. Все транспортные средства были новыми и находились на стоянке в ожидании передачи владельцам. Некоторые электромобили превратились в обугленные каркасы.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. В отношении поджигателя правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о неосторожном обращении с огнём, повлёкшем серьёзные последствия.
