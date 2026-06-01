Огромный шкаф придавил пятилетнюю девочку в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пятилетняя девочка получила тяжелейшую травму из-за падения шкафа в собственной квартире. Ребенок находится в больнице с четверным переломом позвоночника, пишет телеграм-канал Mash.
По данным источника, мать оставила детей играть в комнате, а сама отлучилась по хозяйству. В какой-то момент женщина услышала громкий удар и, прибежав на звук, обнаружила, что на дочку рухнул массивный гардеробный шкаф.
Родительница самостоятельно подняла мебель и извлекла из-под завала окровавленного ребенка. Медики, куда экстренно госпитализировали пострадавшую, диагностировали переломы позвоночника сразу в четырех местах. О состоянии девочки пока не сообщается.
