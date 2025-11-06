Директора клиники пластической хирургии в Москве обвинили в торговле детьми
Следствие предъявило обвинение в торговле детьми директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой и просит ей запрет определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.
Торговля несовершеннолетними карается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Рубинина стала четвертой подозреваемой в рамках этого уголовного дела.
До этого по аналогичной статье арестовали подмосковного общественного деятеля и клинического психолога Ирину Рудницкую, на иждивении которой находятся 12 детей. Она признала свою вину и выразила готовность сотрудничать с правоохранительными органами.
