Директора клиники пластической хирургии в Москве обвинили в торговле детьми

Главу клиники пластической хирургии New Me Рубинину обвинили в торговле детьми
Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Следствие предъявило обвинение в торговле детьми директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой и просит ей запрет определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.



Торговля несовершеннолетними карается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Рубинина стала четвертой подозреваемой в рамках этого уголовного дела.

До этого по аналогичной статье арестовали подмосковного общественного деятеля и клинического психолога Ирину Рудницкую, на иждивении которой находятся 12 детей. Она признала свою вину и выразила готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

Екатерина Коршунова

