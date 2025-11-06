«Не понравилось, что уснула»: Россиянин забил спящую в его доме 24-летнюю гостью

06 ноября 2025, 14:08

В Ставрополе мужчину обвинили в причинении смерти 24-летней девушке

Фото: Istock/Backiris

В Ставрополе произошло убийство, жертвой которого стала 24-летняя девушка. Инцидент случился в октябре в квартире её 46-летнего знакомого. Подробности сообщает «КП-Северный Кавказ».