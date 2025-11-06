«Не понравилось, что уснула»: Россиянин забил спящую в его доме 24-летнюю гостью
В Ставрополе произошло убийство, жертвой которого стала 24-летняя девушка. Инцидент случился в октябре в квартире её 46-летнего знакомого. Подробности сообщает «КП-Северный Кавказ».
По информации следствия, между парой сложились близкие отношения. В вечер происшествия они употребляли алкоголь. После того как девушка уснула, мужчина попытался её разбудить.
Когда эти попытки не увенчались успехом, он пришёл в ярость и начал наносить ей удары кулаком по голове. От полученных травм гостья скончалась на месте происшествия. Агрессор не вызвал скорую помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемого задержали, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи уже предъявили ему обвинение.
