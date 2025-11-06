В развлекательном центре Новосибирска девочка получила перелом шести позвонков
В развлекательном центре Калининского района Новосибирска шестилетняя девочка получила травму, которая привела к перелому шести позвонков. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл 20 апреля. Девочка и её мать находились в развлекательном центре, когда ребёнок начал жаловаться на плохое самочувствие. По словам женщины, у дочери затруднилось дыхание и появилась сильная бледность. Они сразу обратились в травмпункт, где врачи диагностировали шесть переломов позвонков.
Сейчас потерпевшая носит корсет, перешла на домашнее обучение, и врачи запретили ей спортивные занятия на два года. Мать девочки сообщила, что полиция провела проверку, но не нашла нарушений.
По её словам, записи с камер видеонаблюдения нет, а правоохранители заявили, что это слепая зона. При этом Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также: