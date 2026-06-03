Неизвестный с бомбой захватил заложников и забаррикадировался в банке Калифорнии
В американском городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) неизвестный забаррикадировался в отделении банка Chase, удерживая заложников. Об этом сообщает местное подразделение телеканала ABC News.
Злоумышленник вошёл в банк и заблокировал вход около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Предположительно, мужчина имеет при себе взрывное устройство. Одного человека освободили, но точное число остающихся внутри заложников пока не установлено.
Правоохранители оцепили здание и подтвердили сведения об угрозе взрыва. На месте также работают сотрудники ФБР, выясняя обстоятельства случившегося. Переговоры с неизвестным в настоящий момент продолжаются.
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