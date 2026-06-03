Гонщин удирал от погони ДПС и на огромной скорости сбил женщину в Норильске

03 июня 2026, 06:43

В Норильске уходивший от погони ДПС мотоциклист на огромной скорости сбил женщину

Фото: iStock/Osobystist

В Норильске уходивший от погони ДПС мотоциклист сбил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.





Весь инцидент попал на камеру. Можно увидеть, как двое на мотоцикле пытаются скрыться от полицейских и едут на огромной скорости. Не сбавляя хода, они врезаются в прохожую — от удара женщину переворачивает в воздухе, в то время как оба гонщика отлетают вперёд. Однако правонарушители проворно вскакивают и, не обращая внимания на пострадавшую, пытаются убежать.



Правоохранители успешно догнали «ездунов», оба уже отправились в отделение полиции. Получившую травмы женщину госпитализировали.



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