В Ужуре подростки спасли мать и двух маленьких детей из горящего дома
В Ужуре Красноярского края подростки 12 и 14 лет спасли мать с двумя маленькими детьми из горящего частного дома. Об этом пишет РИА Новости.
По данным МЧС, пожар произошел во вторник. На веранде вспыхнул огонь, в это время в комнате спали мать и двое детей. Пламя и дым заметили соседи. Пока очевидцы вызывали пожарных, двое мальчиков бросились на помощь.
Веранда уже вся горела. Ребята оббежали дом и начали стучать в окно. Молодая мама проснулась от шума, разбила окно изнутри и передала подросткам шестимесячного ребенка, затем старшего двухлетнего мальчика. После этого она не сразу выбралась через окно из-за сильного дыма.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. По информации МЧС, сеть не выдержала нагрузку, так как на веранде одновременно работали стиральная машина и светильник.
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