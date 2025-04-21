Мошенники запугали подмосковного пенсионера помощью ВСУ и забрали 2,6 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Более 2,6 млн рублей выманили мошенники у 72-летнего жителя Солнечногорска под предлогом расследования уголовного дела о финансировании ВСУ, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сначала пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником Мосэнергосбыта, заявил, что нужно заменить электросчётчики и обновить договор услуг, а для этого нужно продиктовать код из СМС-сообщения. Пенсионер так и сделал. А спустя несколько дней с ним связался ещё один незнакомец, заявивший, что он сотрудник ФСБ, а против пенсионера возбуждено уголовное дело за финансирование армии Украины», — говорится в сообщении.Лжесотрудник ФСБ сказал, что для того, чтобы доказать свою непричастность, пенсионер обязан отдать все свои сбережения — якобы тогда они будут помещены на некий безопасный счёт. Пенсионер согласился, и тогда с ним связался третий участник мошеннической схемы. Он назвался сотрудником Росфинмониторинга и велел передать деньги подъехавшему курьеру.
Пенсионер отдал курьеру свыше полумиллиона рублей, около 8 тысяч евро и более 16 тысяч долларов. На следующий день мошенники снова позвонили и начали убеждать пенсионера снять деньги со счетов. Тогда пенсионер заподозрил неладное и обратился в полицию.
В результате оперативных мероприятий полицейские задержали курьера мошенников при передаче ему муляжа денег. Установлено, что этот тот самый курьер, который забирал деньги в первый раз. Сейчас ведётся розыск остальных аферистов.
Читайте также:
Школьник умер во время занятий в Красноярске
Неизвестный с пистолетом ворвался в номер гостиницы «Восход» в Москве
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе
Лев Каштанов