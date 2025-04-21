Неизвестный с пистолетом ворвался в номер гостиницы «Восход» в Москве

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В Москве, на Алтуфьевском шоссе, произошло тревожное событие: неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, ворвался в номер гостиницы «Восход». По данным Telegram-канала «Shot», инцидент произошел на четвертом этаже здания.
Свидетели сообщают, что в холле гостиницы слышали хлопки, напоминающие выстрелы.
Сразу после инцидента мужчина покинул номер и скрылся с места происшествия. В гостиницу уже направлены экстренные службы для выяснения обстоятельств случившегося и проведения необходимых мероприятий.
Стоит отметить, что это не первый странный случай в гостинице «Восход»: в середине января к постояльцам во время завтрака выползла пятнистая змея, что также вызвало большой резонанс среди гостей.
Ранее стало известно, что умер папа римский Франциск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сразу после инцидента мужчина покинул номер и скрылся с места происшествия. В гостиницу уже направлены экстренные службы для выяснения обстоятельств случившегося и проведения необходимых мероприятий.
Стоит отметить, что это не первый странный случай в гостинице «Восход»: в середине января к постояльцам во время завтрака выползла пятнистая змея, что также вызвало большой резонанс среди гостей.
Ранее стало известно, что умер папа римский Франциск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова