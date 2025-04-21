Школьник умер во время занятий в Красноярске

Фото: iStock/hxdbzxy
В школе № 16 Красноярска 12-летний мальчик упал в обморок и умер. Как сообщает телеграм-канал SHOT, у подростка не было хронических заболеваний и каких-либо жалоб на здоровье.
Известно, что учителя вызвали скорую помощь, но школьник скончался до приезда медиков. По словам одноклассников, буквально за 5 минут до трагедии он чувствовал себя хорошо и играл с другими ребятами.
По данным телеграм-канал, при предварительном осмотре повреждений на теле не обнаружено. В ближайшее время проведут судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти мальчика. Все обстоятельства произошедшего выясняет ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Читайте также:
Неизвестный с пистолетом ворвался в номер гостиницы «Восход» в Москве
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе
Суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки
По данным телеграм-канал, при предварительном осмотре повреждений на теле не обнаружено. В ближайшее время проведут судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти мальчика. Все обстоятельства произошедшего выясняет ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Читайте также:
Неизвестный с пистолетом ворвался в номер гостиницы «Восход» в Москве
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе
Суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки
Анастасия Чубина