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Школьник умер во время занятий в Красноярске

В красноярской школе внезапно умер мальчик, жалоб на здоровье у него не было
Фото: iStock/hxdbzxy

Фото: iStock/hxdbzxy

В школе № 16 Красноярска 12-летний мальчик упал в обморок и умер. Как сообщает телеграм-канал SHOT, у подростка не было хронических заболеваний и каких-либо жалоб на здоровье.
Известно, что учителя вызвали скорую помощь, но школьник скончался до приезда медиков. По словам одноклассников, буквально за 5 минут до трагедии он чувствовал себя хорошо и играл с другими ребятами.

По данным телеграм-канал, при предварительном осмотре повреждений на теле не обнаружено. В ближайшее время проведут судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти мальчика. Все обстоятельства произошедшего выясняет ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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#смерть
#красноярский край
Неизвестный с пистолетом ворвался в номер гостиницы «Восход» в Москве
21 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/kadmy

В Москве, на Алтуфьевском шоссе, произошло тревожное событие: неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, ворвался в номер гостиницы «Восход». По данным Telegram-канала «‎Shot», инцидент произошел на четвертом этаже здания.
Свидетели сообщают, что в холле гостиницы слышали хлопки, напоминающие выстрелы.

Сразу после инцидента мужчина покинул номер и скрылся с места происшествия. В гостиницу уже направлены экстренные службы для выяснения обстоятельств случившегося и проведения необходимых мероприятий.

Стоит отметить, что это не первый странный случай в гостинице «Восход»: в середине января к постояльцам во время завтрака выползла пятнистая змея, что также вызвало большой резонанс среди гостей.

Ранее стало известно, что умер папа римский Франциск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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Умер папа римский Франциск
21 апреля 2025, 11:10

Фото: iStock/Diy13

Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви, скончался, ему было 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Ватикане.
«Папа Римский Франциск скончался», — говорится в публикации.

Избранный 13 марта 2013 года, он известен своей скромностью, внимание к социальным проблемам и стремление реформировать католическую церковь. Последние месяцы его здоровье ухудшилось, он страдал от пневмонии и находился в больнице, пережив несколько критических моментов. Несмотря на это, он продолжал исполнять свои обязанности, включая поздравления верующих с Пасхой.

Понтифика выписали из больницы 23 марта, после чего он лишь однажды появился на публике. Однако он провел несколько встреч, включая аудиенцию с британским королем Карлом III в начале апреля и с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Страстную субботу.

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#папа римский
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В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе
21 апреля 2025, 08:31

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Уссурийске произошла трагедия: грузовой автомобиль Sitrak насмерть сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел в районе дома №3 на улице Садовой. Об этом пишет РИА Новости.
По информации полиции Приморья, мальчик 2014 года рождения погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП.

На опубликованной полицией записи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на «зебре» из-за небольшого затора. В это время подросток подъезжает к переходу на велосипеде, сходит с него и начинает обходить кабину грузовика. В этот момент водитель начинает движение, что приводит к трагическим последствиям.

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#грузовик
#происшествия
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Суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки
21 апреля 2025, 08:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, в 2024 году российские суды вынесли приговоры 1953 лицам за незаконную рыбалку. Об этом пишет РИА Новости.
Из них 44 человека были отправлены в колонии, а остальные понесли наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 24 миллионов рублей.

Наказание за незаконную рыбалку, включая ловлю в местах нереста, заповедниках или с использованием запрещенных методов, предусмотрено статьей 256 УК РФ. Важно отметить, что среди осужденных не оказалось ни одной женщины.

В целом, за прошлый год по экологическим преступлениям в России было осуждено 4733 человека, из которых 251 получил реальный срок, а две тысячи — условные наказания. Общая сумма штрафов по всем экологическим преступлениям превысила 127 миллионов рублей.

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#рыбаки
#рыбалка
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Полчища крыс захватили второй по числу населения город Великобритании
21 апреля 2025, 07:39

Фото: iStock/Chanawat Phadwichit

Британский город Бирмингем, население которого превышает миллион человек, оказывается в критической ситуации из-за забастовки местных коммунальных служб, которые прекратили вывоз отходов. Как сообщает Dailymail, накопившиеся объемы мусора привели к массовому распространению крыс, которые стали настоящей угрозой для жителей города.
Согласно сообщениям местных жителей, крысы активно бегают по магазинам и улицам, создавая серьезные проблемы с общественным здоровьем. Власти города выражают опасения по поводу возможной эпидемии, вызванной увеличением численности грызунов.

В ответ на сложившуюся ситуацию городское правительство приняло решение о привлечении военнослужащих для оказания помощи в борьбе с крысиным нашествием.

«В связи с сохраняющимся риском для здоровья населения в распоряжение городского совета Бирмингема было направлено небольшое количество военнослужащих, имеющих опыт оперативного планирования, для оказания дальнейшей поддержки в этой области», — говорится в официальном заявлении.

Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность.

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