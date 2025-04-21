В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе

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В Уссурийске произошла трагедия: грузовой автомобиль Sitrak насмерть сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел в районе дома №3 на улице Садовой. Об этом пишет РИА Новости.
По информации полиции Приморья, мальчик 2014 года рождения погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП.
На опубликованной полицией записи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на «зебре» из-за небольшого затора. В это время подросток подъезжает к переходу на велосипеде, сходит с него и начинает обходить кабину грузовика. В этот момент водитель начинает движение, что приводит к трагическим последствиям.
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На опубликованной полицией записи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на «зебре» из-за небольшого затора. В это время подросток подъезжает к переходу на велосипеде, сходит с него и начинает обходить кабину грузовика. В этот момент водитель начинает движение, что приводит к трагическим последствиям.
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Дарья Осипова