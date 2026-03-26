Мошенники заставили 19-летнего жителя Химок поджечь трансформаторную подстанцию
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 19-летнего жителя Химок за поджог трансформаторной подстанции в селе Виноградово округа Мытищи. Совершить преступление молодого человека вынудили телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, юноша облил горючей смесью и поджёг подстанцию, расположенную рядом с одним из домов. При этом пожар не разгорелся, огонь вскоре потух.
«Правоохранители вычислили поджигателя по записям с камер видеонаблюдения. Задержанный рассказал, что ему позвонили неизвестные и убедили в том, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали и оформили доверенность на человека, который финансирует ВСУ. И единственный способ избежать уголовной ответственности — это совершить поджог», — говорится в сообщении.Против молодого человека завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и посадили до суда под домашний арест.
Ранее министерство энергетики Московской области выпустило предупреждение о недопустимости вмешательства в работу объектов электроснабжения. Это смертельно опасно для самого нарушителя и может привести к обесточиванию домов, больниц, школ и предприятий. Обо всех попытках склонения к таким действиям следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22.