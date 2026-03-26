19-летний турист из Канады не выжил во время отдыха с семьей в Доминикане
19-летний Тристан Примо-Пуатрас из Канады не выжил во время отдыха в Доминиканской Республике. Об этом пишет портал City News.
Он путешествовал с семьей по северной провинции Пуэрто-Плата. Рано утром 23 марта Тристан и его брат вышли из отеля, чтобы купить сэндвич, когда на них напали злоумышленники. Канадец получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Состояние его родственника не уточняется.
Местные СМИ предполагают, что преступники пытались украсть скутер, на котором ехали туристы. Однако полиция пока не подтвердила эту версию. Близкие Примо-Пуатраса выразили соболезнования в социальных сетях, отметив, что юноша «нес свет везде, куда бы ни шел».
