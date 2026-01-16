Мошенники заставили пенсионерку из Королёва отдать им деньги, засыпав их гречкой

16 января 2026, 09:20

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники выманили у 90-летней жительницы Королёва 430 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей ФСБ и рассказала о якобы заведённом уголовном деле за финансирование ВСУ. Затем с пенсионеркой связался мужчина, который назвал себя следователем, и велел ей задекларировать сбережения перед обыском. Для этого он сказал положить деньги в коробку, засыпать гречкой, обмотать вещами, положить в сумку и отдать водителю такси.





«Испуганная пенсионерка выполнила все условия, а затем поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.