Мошенники заставили пенсионерку из Королёва отдать им деньги, засыпав их гречкой
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники выманили у 90-летней жительницы Королёва 430 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей ФСБ и рассказала о якобы заведённом уголовном деле за финансирование ВСУ. Затем с пенсионеркой связался мужчина, который назвал себя следователем, и велел ей задекларировать сбережения перед обыском. Для этого он сказал положить деньги в коробку, засыпать гречкой, обмотать вещами, положить в сумку и отдать водителю такси.
«Испуганная пенсионерка выполнила все условия, а затем поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.В результате расследования оперативники задержали 21-летнюю москвичку, которая забрала у таксиста деньги, а также 28-летнего жителя Буйнакска, которому она их передала. Задержанный рассказал, что перевёл полученные средства на криптокошелёк, который указали анонимные кураторы.