Водителя извлекали спецсредствами из искорёженного автомобиля после аварии
В городе Находка случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Информацию о случившемся предоставило МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО».
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vitz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. У легковушки от удара полностью деформировало переднюю часть кузова. Между кусками металла застряла женщина-автомобилист, которую извлекали с помощью спецсредств.
Автобус от удара съехал с трассы, но водитель успел вовремя затормозить, поэтому серьёзных последствий удалось избежать.
Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники ГИБДД проводят расследование для установления всех причин и обстоятельств, которые привели к аварии.
