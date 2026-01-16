Водителя извлекали спецсредствами из искорёженного автомобиля после аварии

16 января 2026, 06:18

В Находке водителя зажало в кузове авто после серьёзной аварии

Фото: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»

В городе Находка случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Информацию о случившемся предоставило МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО».