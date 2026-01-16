Достижения.рф

Водителя извлекали спецсредствами из искорёженного автомобиля после аварии

В Находке водителя зажало в кузове авто после серьёзной аварии
Фото: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»

В городе Находка случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Информацию о случившемся предоставило МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО».



По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vitz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. У легковушки от удара полностью деформировало переднюю часть кузова. Между кусками металла застряла женщина-автомобилист, которую извлекали с помощью спецсредств.

Автобус от удара съехал с трассы, но водитель успел вовремя затормозить, поэтому серьёзных последствий удалось избежать.

Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники ГИБДД проводят расследование для установления всех причин и обстоятельств, которые привели к аварии.

Александр Огарёв

