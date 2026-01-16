Житель Приморья застрелил собаку и пытался её съесть
В Приморском крае 30‑летний житель села Воздвиженка подозревается в убийстве собаки и намерении употребить её мясо в пищу. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД.
Мужчина, находясь в движущемся автомобиле, выстрелил в животное из пневматической винтовки. После этого он забрал тело собаки и скрылся. Поступок живодёра попал на видео, вызвав общественный резонанс в соцсетях.
На основании видеоматериалов и заявления владельца собаки в полицию поступило официальное обращение. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и провели задержание. При обыске у подозреваемого изъяли пневматическую винтовку для проведения экспертизы.
На допросе задержанный не стал отрицать вину и прямо заявил, что убил собаку с намерением употребить её в пищу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Согласно действующему законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
