Житель Приморья застрелил собаку и пытался её съесть

Фото: iStock/Osobystist

В Приморском крае 30‑летний житель села Воздвиженка подозревается в убийстве собаки и намерении употребить её мясо в пищу. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД.



Мужчина, находясь в движущемся автомобиле, выстрелил в животное из пневматической винтовки. После этого он забрал тело собаки и скрылся. Поступок живодёра попал на видео, вызвав общественный резонанс в соцсетях.

На основании видеоматериалов и заявления владельца собаки в полицию поступило официальное обращение. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и провели задержание. При обыске у подозреваемого изъяли пневматическую винтовку для проведения экспертизы.

На допросе задержанный не стал отрицать вину и прямо заявил, что убил собаку с намерением употребить её в пищу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Согласно действующему законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Александр Огарёв

