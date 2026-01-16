В Подмосковье жительницу Нигерии заключили в рабство и угрожали ей магией вуду
Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в принуждении гражданки Нигерии к занятию проституцией. В деле фигурируют угрозы магии вуду, передаёт KP.RU.
Трагическая история развернулась в 2024 году, когда 17‑летняя Луиза приехала в Россию. Девушке пообещали, что она сможет отработать стоимость перелёта и визы, а после — свободно уехать. Однако вместо этого у неё отобрали документы и вынудили обслуживать клиентов. Все полученные деньги присваивала себе подозреваемая.
Один из клиентов дал Луизе контакт волонтёров. Но она долго не могла решиться на побег, так как злоумышленница систематически запугивала девушку и её семью угрозами применения магии вуду.
Наконец, Луиза связалась с волонтёрской организацией. Чтобы безопасно вызволить девушку, активисты представились клиентами и помогли Луизе скрыться в безопасной квартире, недоступной для преследователей.
Поскольку у пострадавшей не было документов, она обратилась в посольство своей страны. Дипломаты выдали необходимые бумаги, позволившие девушку вернуться на родину.
