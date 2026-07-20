20 июля 2026, 16:09

SHOT: В Рязани фанат сборной Испании сломал нос поклоннице сборной Аргентины

Фото: iStock/Backiris

Фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины после просмотра финала ЧМ-26 в баре в Рязани. Об этом пишет SHOT.