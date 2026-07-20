Фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины после просмотра финала ЧМ-26 в баре
Фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины после просмотра финала ЧМ-26 в баре в Рязани. Об этом пишет SHOT.
В заведении «Карась», расположенном на Почтовой улице, произошёл инцидент во время просмотра финала чемпионата мира по футболу. Когда матч завершился, к 27-летней девушке в майке сборной Аргентины подошли двое мужчин. Один из них, по её словам, начал оскорблять Лионеля Месси и её саму. В ответ на это россиянка дала ему лёгкую пощёчину, но мужчина неожиданно сильно ударил её кулаком в лицо.
Очевидцы утверждают, что на помощь пострадавшей сразу пришли работники бара. Нападавший, не дожидаясь последствий, скрылся с места происшествия. После инцидента девушку отвезли в травмпункт, где у неё обнаружили перелом носа и предположили наличие закрытой черепно-мозговой травмы. Россиянка обратилась в полицию с заявлением.
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